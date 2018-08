El vaixell de rescat amb 177 immigrants desembarcarà finalment a Itàlia

El ministre d'Infraestructures d'Itàlia, Danilo Toninelli, va anunciar que els 177 migrants rescatats pel vaixell de la Guàrdia Costanera italiana Diciotti desembarcaran finalment a Itàlia, concretament a Catània, després de passar diversos dies davant de les coses de Lampedusa sense destinació. Sembla, però, que el ministre d'Interior, Matteo Salvini, no ha autoritzat el desembarcament.

«La nau Diciotti serà rebuda a Catània. Els valerosos homes de la Guàrdia Costanera han complert amb el seu deure salvant vides humanes a només 17 milles de Lampedusa. Ara Europa ha d'assumir la seva part», va explicar Toninelli -senador pel Moviment 5 Estrelles- a través del seu compte a Twitter.

No obstant això, fonts del Ministeri d'Interior van assenyalar que Salvini no ha autoritzat aquest desembarcament. El ministre d'Interior és el principal defensor del tancament dels ports italians al desembarcament de migrants rescatats al mar Mediterrani.

El Diciotti porta cinc dies ancorat a aigües de l'illa italiana de Lampedusa amb 177 migrants a bord. Salvini havia retret a les autoritats de Malta que no rescatessin els nàufrags. No obstant això, Malta acusa Itàlia d'interferència il·legítima perquè l'embarcació no estava en dificultats i els migrants no volien ser rescatats.



Petició a la UE

Salvini va amenaçar d'impedir desembarcar la Diciotti i començar a tornar a Líbia els migrants interceptats. «O hi ha una ajuda i una redistribució immediata o començarem a portar de nou aquestes persones a Líbia», va assegurar. L'amenaça de Salvini no és nova, i si es complís, el Govern italià estaria violant els acords internacionals, ja que Líbia no està considerada un port segur. El Ministeri d'Exteriors va enviar una petició formal a Brussel·les perquè trobi una ràpida solució.