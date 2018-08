El Govern aprovarà divendres per decret llei l'exhumació de les restes de Franco

El Consell de Ministres aprovarà divendres l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos mitjançant un decret llei que modificarà la Llei de Memòria Històrica, evitant així que les demandes judicials paralitzin aquesta iniciativa, segons va confirmar el ministre de Cultura i Esport, José Guirao. «L'ordre del dia del Consell de Ministres es tanca el dimecres a la tarda i se suposa que entrarà. Sembla ser que la fórmula més adequada és un decret llei que modifiqui puntualment la Llei de Memòria Històrica per evitar que les demandes judicials paralitzin la mesura», va afirmar en una entrevista a la Cadena Ser.

Així mateix, va assenyalar que aquest decret l'ha de convalidar el Congrés dels Diputats i que espera que ho faci a l'inici del període de sessions, és a dir, a partir de «la segona setmana de setembre». «Serà de manera immediata, com més aviat millor», va afegir.

Per part seva, el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, va advertir que el PP revisarà la legalitat del decret llei per exhumar Franco del Valle de los Caídos, perquè «vulnerar» la llei «no és assumible per cap societat democràtica o un Estat de dret». Cosidó va garantir que els populars estudiaran el decret llei per comprovar «si es compleix amb tots els requisits de legalitat o no».

«Espero que almenys el Govern compleixi la legalitat i que per tant en les accions que pugui emprendre no haguem de fer cap tipus d'actuació perquè es vulneri la llei», va plantejar Cosidó, que va afegir que quan s'ha produït «una manifesta il·legalitat» -com segons la seva opinió pot ser «modificar lleis a través de reals decrets»-, el PP «ha recorregut».

Paral·lelament, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va criticar que el president del Govern, Pedro Sánchez, «no està plantejant una solució global» al «problema» del Valle de los Caídos més enllà de la decisió d'exhumar Franco, i va reivindicar que es reconverteixi el monument en un «espai de reconciliació».

Arrimadas, sense concretar si Ciutadans donarà suport al Congrés al decret que té previst aprovar el Govern per a l'exhumació de les restes del dictador, va insistir en la importància de mesures més àmplies: «Amb la solució tècnica de reconversió del Valle de los Caídos en un espai de reconciliació hi estem d'acord».



ERC condiciona el seu suport

Esquerra Republicana (ERC) va avisar el Govern del PSOE que el seu suport al decret llei anunciat per exhumar les restes de Franco depèn que l'Executiu es comprometi a anul·lar les sentències del franquisme, i especialment la condemna a mort dictada a l'expresident català Lluís Companys, afusellat l'octubre de 1940.

En concret, la formació independentista condiciona el seu vot al Congrés al fet que al decret llei s'hi inclogui el compromís de tenir anul·lades, abans del final de la legislatura, les sentències de mort dels tribunals franquistes simbolitzades per la de Companys. «El Govern central coneix i el PSOE sap des de fa molt de temps quina és la nostra posició», va assenyalar el portaveu republicà al Congrés, Joan Tardà.

L'Arquebisbat de Madrid va insistir en el fet que la decisió sobre l'exhumació de les restes de Francisco Franco correspon al Govern i la família del dictador, no a l'Església. En cas de conflicte entre el Govern i els familiars del dictador, es podria requerir la mediació de la comunitat benedictina del Valle de los Caídos o fins i tot elevar-se a la Santa Seu. Patrimoni Nacional és l'administrador temporal del Valle de los Caídos, però, al mateix temps, la basílica està encomanada a la comunitat benedictina, fet pel qual en un hipotètic conflicte s'acudiria a aquesta congregació.