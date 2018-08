Un grup de tretze joves tortura i viola una menor durant un mes al Marroc

Una menor va ser segrestada, violada i torturada durant un mes en un poble del Marroc per un grup d'almenys 13 joves, segons va denunciar l'Associació per a la defensa de la igualtat i la ciutadania. Vuit dels agressors ja han estat arrestats, mentre que la policia en busca altres cinc, segons va afirmar la fundadora de l'associació, Buchra Abdu, després d'haver obtingut la informació de l'entorn de la víctima.

Els joves van tenir a la noia retinguda contra la seva voluntat en una casa de Ulad Ayad (província de Beni Mellal, centre del Marroc), on la violaven per torns, a més de cremar-la amb cigarrets i gravar insults amb algun objecte punxant sobre diferents llocs de la seva pell.

La mare de la menor va posar una denúncia, pel que sembla després de que la filla hagués estat alliberada pels seus captors. L'associació es personarà com a part civil en la defensa de la menor i té previst proporcionar-li un advocat, a més de tractament psicològic davant «un dels successos més salvatges que m'ha tocat veure», va confessar Abdu.

Per altra banda, dos homes de 20 i 24 anys van ser condemnats a mort per un tribunal de l'Índia per la violació en grup d'una nena de vuit anys que va causar la indignació al país. La sentència és una de les primeres que s'expedeix gràcies a una nova llei que permet l'acceleració dels procediments judicials i la pena de mort per violació infantil. Fa dos mesos, milers de persones es van manifestar al crit de «mort als violadors!».