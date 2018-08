Justícia publicarà un llistat dels béns immatriculats de l'Església catòlica

El Ministeri de Justícia «està processant les dades per a la realització del llistat» de béns immatriculats per l'Església catòlica i «es preveu que, un cop finalitzat, es procedeixi a la seva publicació de forma que es garanteixi el compliment de la Llei Hipotecària i la Llei Orgànica de Protecció de dades». Així ho va assegurar el Govern en una resposta escrita dirigida al diputat del PSOE Antonio Hurtado, que considera que aquest llista «serà un punt de partida molt important» perquè es puguin iniciar les reclamacions per part de particulars i institucions. «S'han immatriculat béns de domini públic que pertanyen a la col·lectivitat i són d'ús i servei públic», va afegir.

Una reforma de la Llei Hipotecària aprovada el 1988 per part del Govern de José María Aznar atorgava la potestat a l'Església catòlica d'acreditar la propietat de temples o llocs de culte. Segons el parer del parlamentari del PSOE, aquesta modificació ha permès a l'Església immatricular béns de domini públic «sense necessitat d'acreditar la seva propietat», ja que «se li ha donat un perfil d'institució publica a una institució privada que és l'Església».

Davant d'aquest escenari, Hurtado va apuntar cap a la possibilitat que l'Església «reconsideri l'ús que ha fet d'aquest canvi normatiu» i «de manera voluntària renunciï» a aquests béns. Segons va explicar, aquesta és l'alternativa a la via judicial que, segons va vaticinar, «serà un conflicte llarg», però que «caldrà posar en marxa per recuperar els béns que han estat apropiats de forma indeguda».

Per part seva, la Conferència Episcopal no va valorar la decisió del Govern, però va apuntar que aquesta publicació s'ha de fer «d'acord amb la legislació vigent i sempre que operi el principi de no discriminació». «La Conferència Episcopal no fa valoracions sobre la possibilitat que es publiquin les dades del registre sempre que aquesta publicació es faci d'acord amb la legislació vigent i sempre que operi el principi de no discriminació», va manifestar el vicesecretari econòmic de la institució, Fernando Giménez Barriocanal.