L'exadvocat de Trump s'entrega a l'FBI i negocia un acord amb la Fiscalia

Michael Cohen, exadvocat del president nord-americà, Donald Trump, es va entregar a l'FBI amb la intenció d'arribar a un acord amb la Fiscalia, que l'investiga per frau fiscal i bancari i violació de la llei electoral. Cohen es va lliurar a l'FBI hores abans que hagués de comparèixer davant un tribunal de Manhattan.

Cohen prepara un acord amb la Fiscalia pel qual es declararia culpable acceptant passar entre tres i quatre anys a la presó i pagar una multa. Un acord així seria un cop molt fort per a Trump. Cohen ha format part del seu cercle de confiança durant l'última dècada, primer com el seu advocat personal i després com a assessor a la campanya electoral i al Govern.

La relació entre tots dos es va refredar el passat mes d'abril, quan agents de l'FBI van escorcollar l'habitatge i diversos locals de Cohen, que està sent investigat per frau fiscal i bancari i violacions de la llei electoral vinculades a un pagament secret a l'exactriu porno Stormy Daniels, que assegura que va mantenir una relació sexual amb Trump el 2006, a canvi del seu silenci.

En un altre ordre de coses, el president dels Estats Units va assegurar que està preocupat per la possibilitat que qualsevol declaració sota jurament que faci davant el fiscal especial Robert Mueller s'utilitzi per presentar càrrecs de perjuri contra ell com a part de la investigació sobre la interferència electoral de Rússia. Trump va detallar les preocupacions del seu principal advocat a la investigació, Rudy Giuliani.