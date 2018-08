Les negociacions del Brexit, de forma continuada fins arribar a un acord

El negociador en cap de la Unió Europea per a la sortida del Regne Unit del bloc comunitari, Michel Barnier, i el seu homòleg britànic, Dominic Raab, van acordar en una reunió de treball a Brussel·les que els dos equips «negociïn de manera continuada» en les properes setmanes per arribar a un acord sobre els termes del Brexit a la tardor, el que permetrà el compliment de la sortida a la data fixada, el 29 de març de el 2019.

«Les negociacions entren ara a la fase final», va assegurar el negociador francès. «Hem acordat que la Unió Europea i el Regne Unit negociaran de manera continuada a partir d'ara, i ens reunirem regularment per fer balanç i avançar» en les converses, va afegir. Per això, la propera trobada entre els dos negociadors tindrà lloc la setmana que ve a Brussel·les. «Esperem que puguem reunir-nos durant més temps», va assegurar Rab.

Barnier va insistir que «hem de tenir en compte el temps necessari per a la ratificació de l'acord de retirada», tant per part del Govern britànic com per part de les institucions comunitàries, ja que el Parlament Europeu haurà de donar el seu vistiplau, un situació que no deixa marge per allargar les negociacions.

Fonts comunitàries han fet referència en els darrers mesos a la dificultat d'arribar a un acord per a la cimera de líders de la UE de l'octubre, per la falta de progressos significatius en les negociacions. L'acord pot arribar «a principis de novembre, però no serà més tard», va advertir Barnier, a causa dels terminis necessaris per a la seva ratificació.

«Encara hi ha problemes significatius que hem de superar», va admetre el negociador britànic. «Hem reafirmat el nostre compromís» amb la necessitat d'evitar la tornada d'una «frontera dura» entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda després del Brexit, un dels principals esculls de la negociació.