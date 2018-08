El Papa es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals durant el seu viatge a Dublín

El Papa es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals en el seu viatge a Dublín (Irlanda) el 25 i 26 d'agost, on participarà en la Trobada Mundial de la Família, segons va revelar el portaveu del Vaticà, Greg Burke. «L'important per al Papa és escoltar», va assegurar Burke. El Vaticà va retardar fins a l'últim moment l'anunci d'aquesta trobada per respectar l'anonimat i la intimitat dels participants. L'agenda oficial de Francesc es completarà amb una pregària per les víctimes durant la seva visita a la catedral de Dublín. A més, és molt probable que el Pontífex es refereixi a aquest escàndol en algun dels discursos previstos durant els dos dies que romandrà a la capital irlandesa.

Després de la revelació de la investigació del fiscal de Pennsilvània que va destapar abusos perpetrats per 300 sacerdots i el seu encobriment per part de l'Església Catòlica d'aquest estat dels EUA, el Papa va escriure una carta a tots els catòlics per expressar la seva «vergonya» i el seu «penediment». «Mirant cap al passat mai serà suficient el que es faci per demanar perdó i buscar reparar el dany causat. Mirant cap al futur mai serà poc tot el que es faci per generar una cultura capaç d'evitar que aquestes situacions es repeteixin», va afegir.