Restableixen el servei militar al Marroc per a homes i dones d'entre 19 i 25 anys

El Consell de Ministres del Marroc va aprovar un projecte de llei que reinstaura el servei militar obligatori per als joves menors de 25 anys després de la seva supressió el 2006. «Homes i dones d'entre 19 i 25 anys estan obligats a fer el servei militar durant dotze mesos», va assenyalar el portaveu del Palau Reial, Abdelhak Lamrini. El projecte de llei, que entrarà en vigor una vegada sigui publicat al butlletí oficial, ha de fixar exempcions i drets i responsabilitats per als que participen al servei militar, segons va aclarir l'Executiu. «El servei militar busca promoure el patriotisme entre els joves, en el marc de la correlació entre els drets i responsabilitats dels ciutadans», va afegir.

El Marroc ha registrat protestes encapçalades per joves a les zones més econòmicament desfavorides del país, com la regió del nord del Rif i la localitat de Jerrada (est) en els últims mesos. Alguns detractors consideren que el restabliment del servei militar busca encoratjar la lleialtat a l'Estat entre els joves que s'enfronten a problemes econòmics i socials. Després de la reunió del Govern, el rei va pronunciar un discurs televisat centrat en la joventut i en el qual va instar el Govern a fer més per reduir la desocupació juvenil i millorar el sistema educatiu.