La tragèdia del pont italià fa canviar de ruta 9.000 camioners espanyols

L'ensorrament del pont Morandi a la localitat italiana de Gènova, que va causar la mort de 43 persones el passat 14 d'agost, ha provocat el desviament de la ruta d'uns 9.000 transportistes de mercaderies espanyols, segons la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer). A través d'un comunicat, aquesta organització va explicar que el viaducte formava part del traçat de l'autopista A-10, al seu pas per Gènova, pel qual transitaven diàriament més de 75.000 vehicles.

La via permet la connexió amb altres destacades xarxes de carreteres per connectar amb el nord d'Itàlia, les regions de l'Adriàtic i el sud d'Itàlia, així com diversos països europeus com França, Àustria, Suïssa o Alemanya. Amb el tancament temporal de l'autopista A-10 entre Gènova i Savona, les autoritats italianes han establert diversos itineraris alternatius.

Així, per als desplaçaments locals o regionals es recomana no circular per la resta de l'autopista, sinó usar carreteres regionals o trams urbans, segons les indicacions que de forma permanent estan facilitant les autoritats de Gènova. Pel que fa als desplaçaments de llarga distància i internacionals, les autoritats assenyalen que per als fluxos de trànsit a l'A-6 des de Torí, l'A-26 des de Alessandria, A-7 des de Milà i A-12 des de La Spezia, s'han habilitat diversos itineraris alternatius, mentre es desenvolupen els treballs de neteja i reconstrucció del pont, que poden durar diversos mesos.

Per part seva, el Govern italià considera «molt modesta» la xifra de 500 milions d'euros del fons anunciat per Autostrade, filial d'Atlantia i concessionària de l'autopista A-10, per sufragar les «despeses immediates» de les víctimes de l'ensorrament del pont Morandi, i està treballant en les possibles sancions que podrien imposar-se a la companyia.

«Porto l'expedient a la bossa i ha estat acompanyant-me els últims dies», va explicar el primer ministre italià, Giuseppe Conte, en una entrevista amb Il Corriere della Sera, després de ser preguntat sobre si el Govern estudia imposar sancions a la concessionària. Així mateix, Conte va afegir que el Govern «ja ha tingut ofertes per reconstruir el pont».

Aquest cap de setmana, l'administrador delegat per Itàlia de la concessionària d'autopistes Autostrade, Giovanni Castellucci, va anunciar la creació d'un fons de 500 milions d'euros per costejar les «despeses immediates» de les víctimes de l'ensorrament del pont Morandi.

En un altre ordre de coses, la tragèdia de Gènova ha fet saltar totes les alarmes. Governs europeus repassen amb cura els informes que apuntaven a mancances, defectes, iesquerdes de les infraestructures a les carreteres i s'afanyen a buscar mesures que evitin una nova tragèdia. El trànsit sobre el pont Morandi a Gènova havia augmentat considerablement en els últims anys i l'estructura, dels anys 60, s'havia vist afectada. La informació no era nova, les advertències dels riscos s'havien succeït durant anys. «Quan d'aquí a 10 anys el pont Morandi col·lapsi i tots haguem de fer cua durant hores, recordarem el nom de qui va dir 'no'», va dir el llavors president de la Confederació General de la Indústria Italiana, Giovanni Calvini.