Trump acusa el seu exadvocat d'"inventar històries"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intentat marcar distàncies després de l'acord a què ha arribat el seu antic col·laborador Michael Cohen amb la Fiscalia, entre d'altres delictes per finançament il·legal de la campanya electoral, i ha assegurat que s'ha "inventat històries" .



"Si algú està buscant un bon advocat, li recomanaria ferventment no contractar els serveis de Michael Cohen", ha publicat Trump a Twitter, en la seva primera reacció després de l'acord a què ha arribat el seu antic soci amb la Fiscalia.



Cohen s'ha declarat culpable de vuit càrrecs: 5 d'evasió fiscal, un frau bancari, un per contribucions empresarials il·legals i un altre per contribucions excessives a la campanya electoral, en relació amb els diners que va lliurar a diverses dones per comprar el seu silenci sobre els seus relacions amb Trump.





If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don´t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

En concret, l'exadvocat ha reconegut els pagaments efectuats a l'exactriu porno Stephanie Clifford, coneguda pel pseudònim de Stormy Daniels, i a la model Karen McDougal, amb les que el magnat novaiorquès hauria mantingut relacions en 2006 i 2007. A canvi del seu silenci , Clifford suposadament va rebre 130.000 dòlars i McDougal 150.000.L'advocat de Cohen, Lanny Davis, ha assegurat que el seu client estaria "més que feliç" de tenir l'equip del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la presumpta ingerència electoral de Rússia, tot el que sap sobre Trump. Davis també ha aprofitat per sembrar el dubte sobre el president: "Si els pagaments van ser un delicte per a Michael Cohen, ¿per què no ho serien per Donald Trump?".Un dels debats oberts en les últimes hores en els mitjans de comunicació nord-americans passa per la possibilitat que Trump indulti al seu exadvocat, cosa que Davis ha volgut deixar clar que no passarà. "No només (Cohen) no ho espera, sinó que no ho acceptaria", ha advertit Davis aquest dimecres en una entrevista a NBC.