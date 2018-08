Un centenar de migrants salten la tanca de Ceuta i deixen ferits set guàrdies civils

Uns 100 migrants subsaharians han entrat el matí d'aquest dimecres 22 d'agost a Ceuta a través de la tanca durant l'hora del rés col·lectiu de la Festa del Sacrifici i han provocat que set guàrdies civils resultessin ferits.





Así han celebrado su llegada a Ceuta los migrantes tras saltar la valla. Siete guardias civiles han resultado heridos https://t.co/S4tkhjNE4n pic.twitter.com/N26aVedO8J — Europa Press (@europapress) 22 de agosto de 2018

Algo más de un centenar de inmigrantes ha logrado acceder a #Ceuta hoy tras un intento de asalto masivo a la valla fronteriza con Marruecos en el que han participado varios cientos de personas. Reconocimiento @cep_cepolicia para los 7 compañeros de GC heridos por quemaduras pic.twitter.com/cUAJ7iSExQ — CEP (@cep_cepolicia) 22 de agosto de 2018

Per aquesta nova entrada, a la zona coneguda com a Finca Berrocal, els assaltants han usat tant calç viva com armes per tallar la tanca o boles amb femta, segons han informat a Europa Press fonts de la Delegació del Govern espanyol.Es dona la circumstància que aquests fets s'han produït just a l'hora de la celebració del rés col·lectiu que se celebra amb motiu de la Festa del Sacrifici a Ceuta, on és festa local.