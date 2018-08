Busquen l'autor d'una agressió a dues dones grans de Bilbao

La policia basca busca un home acusat d'agredir dues dones grans. Els fets van tenir lloc en un portal de Bilbao i van ser recollits per les càmeres de seguretat de l'edifici en el qual residien les víctimes.



Al vídeo, que es pot veure sota aquestes línies, l'acusat deixa entrar la primera dona a l'ascensor i es queda més enrere amb la segona. Fa un gest per tancar la porta i pren el collar d'or de la seva víctima. La dona intenta defensar-se. La seva veïna surt a ajudar-la però ambdues acaben malferides pel forcejament. Un cas que ha indignat els veïns de Bilbao.



Malgrat les ferides, la resistència de les dues dones va servir. L'agressor va acabar abandonant el portal corrent. La Policia intenta ara trobar-lo.





S'ha difós la seva imatge i es demana la màxima col·laboració ciutadana. Els agents de la Policia, a més, demanen precaució a la gent gran i que en cap cas entrin al portal si hi ha desconeguts, que no obrin la porta del carrer a qui no s'identifiqui i que no pugin a l'ascensor amb persones de fora de l'edifici.