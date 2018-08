Detenen un ciutadà rus que preparava un atemptat amb bomba a Alemanya

Les forces de seguretat d'Alemanya van detenir un ciutadà rus que suposadament planejava cometre un atemptat amb bomba després de convertir-se a l'Islam i radicalitzar-se, va informar la Fiscalia, que vincula aquest sospitós amb un altre detingut a Marsella (França) a l'abril de 2017. Magomed-Ali C., de 31 anys, va ser arrestat durant una batuda en un habitatge de Berlín, encara que les sospites sobre ell es remunten a octubre de 2016, quan es va fer amb gran quantitat de triperòxid de triacetona (TATP), una substància altament explosiva i batejada com a «mare de Satanàs». El detingut suposadament planejava detonar la bomba en un lloc no especificat d'Alemanya, encara que amb la intenció de provocar el major nombre de víctimes possible. Les autoritats el vinculen al ciutadà gal Clement B., detingut a Marsella i acusat de planejar un atac a França.