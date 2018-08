Espanya expulsa els 116 immigrants que van saltar dimecres la tanca de Ceuta

Espanya ha tornat al Marroc els 116 immigrants que aquest dimecres passat van saltar la tanca de Ceuta, segons han informat a Efe fonts d'Interior.

El Marroc va acceptar readmetre'ls dimecres mateix i la Policia Nacional va realitzar tots els tràmits habituals per expulsar-los, han afegit les mateixes fonts, que han afegit que aquest procediment s'ha dut a terme de forma individual, immigrant per immigrant, amb assistència lletrada i sanitària.

Aquest mateix dimecres, aquestes 116 persones han tornat al Marroc en grups de deu persones, en virtut de l'acord signat amb el regne alauita el 1992, han precisat les fonts consultades.

El nou assalt a la tanca es va produir en el matí d'ahir al voltant de les 9.00 hores, quan els immigrants van aconseguir accedir per la zona de Finca Berrocal, el mateix lloc per on van aconseguir accedir amb gran violència ia la carrera 602 immigrants a finals de juliol .

Set agents van resultar ferits durant l'assalt, en què la violència emprada pels immigrants va rescatar les peticions de les associacions de guàrdies civils que es reforci la protecció dels agents que treballen en aquest perímetre fronterer entre Ceuta i el Marroc.

Amb aquest nou grup, el nombre de persones que han entrat a Espanya per via terrestre a través del lloc fronterer de Ceuta ascendeix a 1.400, si bé la xifra és inferior als 1.623 que es van comptabilitzar el 2017 en aquestes mateixes dates.

El Ministeri de l'Interior va reforçar la plantilla de la Comandància de la Guàrdia Civil de Ceuta amb una vintena de nous agents, després de l'entrada massiva del juliol, cinc vehicles de suport i un helicòpter amb visió nocturna i base permanent a Ceuta, un dispositiu que es va dir que serà ampliat de manera progressiva.