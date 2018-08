Una exparella de l'arrestada per matar el marit a Alacant va morir violentament

La dona que va ser detinguda dilluns a Alacant per matar el seu marit, amb qui s'havia casat feia tot just dues setmanes, va contreure matrimoni en fins a tres ocasions prèvies i almenys un dels seus anteriors marits va morir en circumstàncies violentes. La presumpta homicida, de 45 anys, va ser detinguda dilluns a la nit al costat d'un home de 58 anys per assassinat.

Paral·lelament, un amic de l'home de 69 anys assassinat per la seva dona que li va prestar la seva furgoneta dilluns perquè es pogués traslladar a Alacant perquè la dona l'havia «convidat a un sopar romàntic amb espelmes», va relatar que el matrimoni era de conveniència per evitar que a «la dona l'ingressés la seva família en una residència». Prova d'això és que des que es van casar «no van dormir ni un sol dia junts, ni tan sols la nit de noces», va afirmar l'amic, que considera que no «l'han matat per diners, perquè no en té i viu en una casa de lloguer». Tot i que la detinguda portava una cadira de rodes en el moment de l'agressió mortal, va ser vista dempeus durant el crim, de manera que els investigadors pensen que no té una incapacitat greu que li impedeixi caminar. De fet, un amic de la víctima va reconèixer que la detinguda simulava estar incapacitada.

Tant l'arrestada com l'altre individu detingut van néixer al municipi alacantí d'Onil. Tots dos segueixen als calabossos de la comissaria provincial de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial.