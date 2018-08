Els experts aposten per demolir el pont de Gènova ensorrat parcialment

La comissió constituïda pel Ministeri d'Infraestructures italià per aclarir les causes del sinistre del dia 14 a Gènova considera necessari demolir les restes del pont Morandi que queden en peu per evitar més ensorraments. La comissió ha enviat un informe al ministeri italià en el qual assenyala «una situació de perill» en un dels pilars del pont i que existeix el «risc que s'esfondri», va explicar la delegada del Govern a Gènova, Fiamma Spena.

Spena va mantenir una reunió a Gènova amb membres del Govern italià i amb els tècnics d'aquesta comissió, dirigida per l'arquitecte Roberto Ferrazza. La necessitat de demolir les restes del pont ha estat defensada en els darrers dies pel president de la regió de Ligúria, Giovanni Toti, que ha instat l'Executiu, format pel Moviment Cinc Estrelles i la Lliga, a actuar «com més aviat millor». Per a Toti és essencial començar amb aquestes tasques per «garantir la seguretat a l'àrea» de major risc, que ha estat desallotjada i on no treballen els equips que retiren les runes, i al mateix temps per accelerar la reconstrucció.

El 14 d'agost, un tram del pont Morandi es va enfonsar i va causar 43 morts. Des de llavors els equips d'emergència netegen la zona i l'espai considerat zona zero ha estat desallotjat per prevenir possibles ensorraments de les estructures que encara es mantenen en peu.

El pont va ser construït sobre edificis residencials i prop de 600 veïns han hagut de ser desallotjats. Les autoritats locals han reubicat ja a cases temporals una vintena de persones i preveuen fer el mateix amb la resta en els propers mesos.

Per altra banda, l'agència de qualificació creditícia Moody 's ha posat en revisió per a una possible baixada el ràting d'Atlantia i de les seves filials Autostrade i Aeroporti di Roma, com a conseqüència de l'ensorrament del pont de Gènova. En concret, la firma ha decidit revisar els ràtings Baa2 del deute sènior no garantit i del programa d'emissió de bons en euros a mig termini d'Atlantia, així com els ràtings Baa1 de deute sènior no garantit i del programa d'emissió de bons a mitjà termini d'Autostrade.

Per part seva, Atlantia va informar que ha iniciat un procés per avaluar l'impacte negatiu que té en el grup i en els accionistes l'exteriorització constant per part del Govern italià de notícies relacionades amb la seva filial, Autostrade per l'Italia, i el sinistre a la ciutat de Gènova. El Govern italià ha acusat Autostrade de no realitzar els controls pertinents després que enginyers i experts critiquessin en diversos informes l'estat de la infraestructura.