La Fundació Francisco Franco avisa Sánchez que emprendrà accions legals si exhumen el dictador

La Fundació Francisco Franco ha enviat una carta adreçada al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on l'adverteix que es reserva el dret a emprendre "accions civils i penals" si el Consell de Ministres aprova divendres el decret llei per exhumar les restes del dictador del Valle de los Caídos. La carta està signada pel vicepresident primer de la fundació, José Cristóbal Martínez-Bordiu Franco, net del dictador. La família de Franaco s'oposa frontalment a treure les restes de Franco del Valle de los Caídos.

A la carta, adverteixen que l'acord del Consell de Ministres seria contrari a la Constitució ja que un decret llei s'ha d'aplicar per a casos "urgents i d'extraordinària necessitat". Per això, creuen que el govern de Pedro Sánchez podria incórrer en un delicte de prevaricació administrativa i d'usurpació de funcions. A la carta, els llença aquestes advertències i diu que els posa en coneixement de la situació "per si els ha passat inadvertit".

A la carta, a més, la Fundació Francisco Franco defensa que el dictador està enterrat "en un lloc sagrat" (la basílica del Valle de los Caídos) i que exhumar-lo amb l'oposició de la família suposaria una "profanació de sepultura ubicada en lloc de culte", inviolable segons el tractat internacional de la Santa Seu de 1979.

En tot moment, es refereixen a Franco com a "cap de l'estat espanyol" i li donen tractament de "don".