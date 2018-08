Un gihadista queda en llibertat a França per l'error comès per un jutge

Un presumpte gihadista que ha de ser jutjat a París per complicitat en la preparació d'un atemptat avortat a Lió el 2014 es troba en llibertat sota control judicial des de començaments d'abril per un error comès per un magistrat antiterrorista. La informació, confirmada pel Ministeri de Justícia, va ser revelada pel setmanari Le Canard Enchaîné, que va explicar que el jutge va oblidar renovar l'empresonament provisional de Oualid B. i això va obligar a la seva posada en llibertat, quelcom que ja havia succeït en el passat. El gihadista es trobava entre reixes des d'agost de 2016 davant la sospita de vincles amb els germans Bekhaled, arrestats en desbaratar-se al setembre de 2014 una acció terrorista que preparaven.

Según el setmanari, l'error va provocar un gran enuig del president francès, Emmanuel Macron, i del seu ministre d'Interior , Gérard Collomb. La jerarquia del jutge el va convocar i li va demanar que dimitís, però s'ha negat a fer-ho i ha rebut el suport d'altres instructors antiterroristes. Pel que fa a Oualid B., tot esperant el seu procés al novembre ha de fitxar dues vegades al dia a comissaria i no pot sortir de la ciutat de Meaux (a una trentena de quilòmetres a l'est de París), on viu la seva família.