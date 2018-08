El Govern i Podem negocien per superar el bloqueig als Pressupostos

El Govern i Units Podem van iniciar ahir les negociacions per intentar desbloquejar l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, i ho van fer tensant la corda i pressionant-se mútuament sobre les mesures concretes que han de pactar perquè el partit de Pablo Iglesias doni el seu suport al sostre de despesa, el primer dels passos perquè surtin endavant els Comptes. Fa una setmana que el Govern té sobre la taula un document d'Units Podem amb un reguitzell d'exigències. Entre aquestes hi ha una important pujada d'impostos –empreses, banca, grans fortunes o IRPF per sobre dels 60.000 euros– i altres iniciatives com la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, augment de l'objectiu de dèficit per sobre de l'1,8% el 2019 o la derogació de decrets «austericides».

En aquest document Podem adverteix expressament al Govern que si no accepta «almenys la majoria» d'aquestes mesures es trobarà que no votarà a favor del sostre de despesa, com ja va fer el passat mes de juliol, quan el Congrés va tombar la proposta elaborada pel Govern.

Un mes després, l'Executiu insisteix en presentar el mateix sostre de despesa i torna a dependre dels socis parlamentaris que van tirar endavant la moció de censura. L'única diferència respecte al juliol és que, en aquesta ocasió, l'Executiu sí que ha volgut obrir negociacions per intentar salvar la votació.

Podem va augmentar la pressió perquè el Govern «rectifiqui». «S'ha de moure», reclamava abans de la reunió la portaveu adjunta d'Units Podem al Congrés, Ione Belarra, perquè si es manté com està «serà molt difícil arribar a un acord». Aquesta advertència la va traslladar després Podem al Govern per arrencar compromisos. Per la seva banda, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, va pressionar el partit morat avisant que «ni els militants, ni les bases, ni els ajuntament de Podem entendrien l'abstenció». A l'hora de tancar aquesta edició, no es coneixia el resultat de la reunió.