Estat Islàmic reivindica l'atac amb ganivet prop de París, que deixa dos morts

El grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat l'atac amb ganivet perpetrat el matí d'aquest dijous a la localitat francesa de Trappes, en el qual dues persones han mort i una tercera ha patit ferides greus, segons l'últim balanç confirmat per les autoritats locals.



Els fets han tingut lloc al carrer Camille Claudel de Trappes, una localitat situada a la regió metropolitana de París, prop de Versalles. El sospitós inicialment s'hauria atrinxerat, però va ser abatut per les forces de seguretat, segons fonts policials citades per France 3.



Les autoritats del departament de Yvelines ha confirmat la defunció de dues de les víctimes i que una tercera persona ha patit ferides greus, després que en els primers instants la Policia informés únicament d'un mort per l'atac.



La Policia ha confirmat a Twitter la conclusió de l'operació per interceptar el sospitós, però ha instat la ciutadania a "respectar el perímetre de seguretat para no perjudicar les tasques" dels agents, que mantenen oberta la investigació.



El ministre de l'Interior, Gérard Collomb, ha expressat les seves condolences per les víctimes i ha qualificat d'"exemplar" l'actuació de les forces de seguretat. Les autoritats, ha afegit, "investiguen ja per establir les circumstàncies d'aquest drama".





Fitxat

El grup terrorista Estat Islàmic s'ha atribuït l'autoria de l'atac amb una nota difosa per l'agència Amaq i ha identificat el seu responsable com un dels "soldats" de l'organització, sense especificar la seva identitat ni donar més detalls sobre el que ha passat aquest dijous a Trappes.La cadena France 3 ha informat que el sospitós, mort per ferides de bala, figurava amb una fitxa S, un arxiu en el qual s'inclouen individus que poden suposar un perill per la seguretat nacional. Segons BFM TV, es tracta d'un home nascut l'any 1982 i condemnat per apologia del terrorisme.Les autoritats no han determinat ara per ara que es tracti d'un incident terrorista i, de fet, les fonts consultades per BFM TV apunten com a principal hipòtesi del succés una disputa familiar. Diversos testimonis han assegurat a Franceinfo que l'agressor va cridar 'Allah akbar' (Al·là és gran, en àrab).