Nou assalt massiu amb set agents ferits a la tanca fronterera de Ceuta

Un total de 116 immigrants subsaharians van entrar a les nou del matí a Ceuta a través de la tanca fronterera amb el Marroc, deixant set guàrdies civils ferits lleus per cremades amb calç viva que els assaltants van utilitzar per accedir a la ciutat autònoma. Un dels agents va haver de ser traslladat a l'Hospital Universitari de la ciutat, encara que el seu pronòstic és lleu. Dels set agents que van haver de ser assistits, dos van ser donats de baixa per al servei per les lesions patides.

«Per evitar que la Guàrdia Civil s'acostés a la zona on s'estava produint l'intent d'entrada irregular, els immigrants van llançar contra els agents recipients de plàstic amb excrements, sang, calç viva i àcids», van apuntar des de la Guàrdia Civil, que va destacar que les forces auxiliars marroquines «van aconseguir controlar part de l'elevat nombre d'immigrants que pretenien accedir contribuint a reduir la intrusió».

Cinc migrants van haver de ser evacuats a l'hospital de la ciutat des del Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) per les lesions que presentaven, ja que molts d'ells tenien profunds talls a braços i tòrax. Després d'accedir a Ceuta, els migrants es van dirigir directament a aquest centre, que suma ja més de 1.300 acollits, el doble de la seva capacitat màxima.

En aquesta nova entrada, els migrants van aconseguir esquivar els agents usant pràcticament el mateix mètode que en el salt massiu del passat 26 de juliol, quan van aconseguir accedir a la ciutat 602 immigrants. En aquesta ocasió, van aprofitar la relaxació de les forces marroquines en coincidir amb l'hora del prec col·lectiu a l'aire lliure, la Musal-la, que marca l'inici de la Festa del Sacrifici, festiu local també a Ceuta. El salt va tenir lloc a la zona de Finca Berrocal, el mateix lloc pel qual van saltar els 602 migrants el passat 26 de juliol. Fiins al 10 d'agost ds'havien comptabilitzat 1.281 migrants arribats a Ceuta per terra.