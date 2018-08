PP i Cs no avalaran el decret llei per treure les restes de Franco del Valle de los Caídos

PP i Cs van mostrar la seva oposició al decret llei que utilitarà el Govern per treure les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos, si bé mentre els populars van anunciar que recorreran la norma, Ciutadans no va aclarir si votarà en contra de la mateixa o s'abstindrà. Així, el secretari general del PP, Teodoro García, va anunciar que el seu partit s'està plantejant recórrer el decret llei, ja que ha decidit que recorrerà tots els decrets que l'Executiu aprovi per governar i que no estiguin justificats en termes d'urgència.

García va assegurar que «el que toca» és «plantar cara» a aquesta forma de governar de Pedro Sánchez». El que farem és plantar cara i recórrer aquestes mesures per reial decret que Sánchez intentarà aprovar durant el proper any. Recórrer totes aquelles que no tinguin caràcter d'urgència i que no estiguin previstes a l'ordenament com a urgents», va assegurar.

Encara que el secretari general del PP no va concretar expressament que vulguin recórrer el decret relatiu a les restes de Franco, sí que va destacar que, segons la seva opinió, no és un assumpte urgent. Sí que sembla clar que el PP en cap cas hi votarà a favor, ja que entén que fer-ho per un decret suposa «un intent de recargolar» la voluntat de «la majoria dels espanyols», i a més considera que en el fons, es tracta d'una «cortina de fum» per no afrontar les dificultats d'un Govern que «té gairebé més ministres que diputats».

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que la seva formació no donarà suport al Congrés a la convalidació del decret llei, ja que dubta que la mesura «tingui caràcter d'urgència» i es pugui «jurídicament justificar» l'ús d'aquesta fórmula legislativa. El líder de Ciutadans no va concretar no obstant si la formació s'abstindrà o hi votarà en contra –«ni ho hem debatut»–, i va afirmar que és un assumpte que hauran d'analitzar quan es conegui el contingut del decret que, previsiblement, veurà la llum després del Consell de Ministres de demà, per sotmetre's a convalidació del Congrés quan s'iniciï al mes de setembre el període de sessions.



Rivera no ho veu «prioritari»

«Puc avançar que amb el fet de proposar-lo per decret llei, no donarem suport a aquesta convalidació perquè no són les maneres ni la prioritat ni el que nosaltres faríem si estiguéssim governant», va assenyalar Rivera. Va afegir que «el decret llei és un instrument excepcional per a qüestions urgents i això després de 40 anys no es pot titllar d'urgència», sobretot quan el PSOE «ha governat més de 20 anys, alguns amb majoria absoluta, i no ha fet res».

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, va qualificar d'«incomprensible» que el PP i Cs considerin que la neutralitat de l'espai públic es veu afectada pels llaços grocs pels dirigents sobiranistes presos però no per «un mausoleu sencer i un temple dedicat a la memòria d'un dictador militar», en referència al Valle de los Caídos. Va titllar d'incoherent el posicionament del PP i Cs, que «competeixen per qui és més cavernícola».

El secretari general del grup parlamentari d'Units Podem al Congrés, Txema Guijarro, considera, com ja ho va fer el ministre de Cultura, José Guirao, que el Valle de los Caídos «hauria de ser un espai per a la memòria» igual que el camp de concentració nazi d'Auschwitz. «Crec que el Valle de los Caídos hauria de ser un espai per a la memòria, així com Auschwitz, que ha quedat com un monument a la barbàrie i és visitat per moltes generacions», va assegurar Guijarro, que va confirmar que votaran a favor del decret llei del Govern per treure-hi les restes de Franco.