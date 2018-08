PSOE i Podem critiquen Levy per qüestionar que l'avortament sigui un dret

Dirigents del PSOE i Podem van carregar contra la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, per qüestionar que l'avortament hagi de ser un dret i per defensar la tornada a la llei de supòsits de 1985, que despenalitzava la interrupció de l'embaràs només en tres casos: violació, risc per a la salut física i psíquica de la mare o malformació al fetus. «A mi el que em preocupa és que l'avortament sigui un dret», va confessar Levy en una entrevista a Vanity Fair, en la qual defensa, en línia amb l'Executiva del seu partit, la tornada a la llei de supòsits de 1985 en considerar que «va tenir més consens que la llei actual de terminis».

Les paraules de Levy en aquesta entrevista, on reivindica el feminisme com a recerca de la «igualtat d'oportunitats i drets» entre els dos sexes i de la «llibertat de la dona», han indignat algunes de les dones de l'Executiva del PSOE de Pedro Sánchez. La secretària contra la Violència de Gènere, Susana Ros, les va considerar «un insult a la igualtat». «El PP és el gran enemic de la igualtat. La Llei no obliga a avortar. Amb aquesta Llei hi ha menys avortaments, i sobretot, en dones joves», va escriure a Twitter.

A més, el secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític de Podem, Íñigo Errejón, va acusar el PP de Pablo Casado de retrocedir a 1985. A través d'un apunt a Twitter, Errejón va assegurar que no es tornarà «a l'Espanya dels avortaments clandestins o les clíniques a Londres». «Quan la resta del país avança, el PP retrocedeix», va dir.