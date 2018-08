Trump acusa el seu exlletrat de mentir per obtenir un pacte amb la Fiscalia

El president dels Estats Units, Donald Trump, va intentar marcar distàncies després de l'acord al que ha arribat el seu antic col·laborador Michael Cohen amb la Fiscalia, entre d'altres delictes per finançament il·legal de la campanya electoral, i va assegurar que s'ha «inventat històries». «Si algú està buscant un bon advocat, li recomanaria ferventment no contractar els serveis de Michael Cohen», va assegurar Trump a Twitter, en la seva primera reacció després de l'acord a què ha arribat el seu antic soci amb la Fiscalia.

Cohen s'ha declarat culpable de vuit càrrecs que inclouen evasió fiscal, frau financer i incompliments en les normatives que regulen el finançament de les campanyes electorals, en aquest últim cas pels diners lliurats a diverses dones a canvi que no fessin públiques seves relacions amb Trump.

En concret, l'exadvocat ha reconegut els pagaments efectuats a l'exactriu porno Stephanie Clifford, coneguda pel pseudònim de Stormy Daniels, i a la model Karen McDougal, amb les quals el magnat novaiorquès hauria mantingut relacions els anys 2006 i 2007. A canvi del seu silenci , Clifford suposadament va rebre 130.000 dòlars i McDougal 150.000.

«Michael Cohen s'ha declarat culpable de dos càrrecs de violació de finançament de campanyes que no són un delicte. El president Barack Obama va cometre una gran violació i es va resoldre fàcilment», va assegurar Trump, que d'aquesta manera s'oposa al criteri del Departament de Justícia. El president va separar el cas de Cohen del de Paul Manafort, antic responsable de la campanya i condemnat dimarts a vuit càrrecs. Trump va dir sentir-se «molt malament» pel que ha passat amb Manafort, a qui considera víctima d'una «caça de bruixes». «Al contrari que Michael Cohen, ell va rebutjar inventar-se històries per arribar a un acord. Tots els meus respectes per aquest home valent», va assenyalar Trump al seu compte de Twitter.

L'advocat de Cohen, Lanny Davis, va assegurar que el seu client estaria «més que feliç» d'explicar a l'equip del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la presumpta ingerència electoral de Rússia, tot el que sap sobre Trump. Davis també va aprofitar per generar dubtes sobre el president: «Si els pagaments van ser un delicte per a Michael Cohen, per què no ho serien per Donald Trump?».

Un dels debats oberts en les darreres hores añs mitjans de comunicació nord-americans passa per la possibilitat que Trump indulti el seu exadvocat, quelcom que Davis ha volgut deixar clar que no passarà. «No només Cohen no ho espera, sinó que no ho acceptaria», va advertir. «No acceptaria mai el perdó d'algú que ha actuat com a president de manera tan corrupta», va explicar Davis, el client del qual aspira a prémer el «botó de reinici» i «dir la veritat a partir d'ara». Queda, però, el dubte de fins on podrien arribar les seves acusacions.

Pel que fa a Manafort, va ser declarat culpable de vuit dels 18 càrrecs de frau bancari i fiscal dels quals estava acusat. Un jurat federal de Virgínia ha considerat l'excap de la campanya electoral de Trump culpable de cinc càrrecs de frau fiscal, dos de frau bancari i un per ocultar comptes bancaris a l'estranger.