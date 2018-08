La detinguda per assassinar el seu marit a Alacant dues setmanes després de casar-s'hi va afirmar en arribar als jutjats que no podia caminar pels seus propis mitjans i que no podia sortir del cotxe policial, de manera que els agents es van veure obligats a portar-la en braços fins als calabossos de les dependències judicials. Els detinguts van ser interrogats dijous a la comissaria provincial de la Policia Nacional i es van acollir al seu dret a no prestar declaració.