Defensa investiga un caporal per qualificar Franco de «genocida»

El Ministeri de Defensa ha obert una informació reservada sobre el caporal de l'Exèrcit de Terra Marcos Santos Soto per signar un manifest en què es titlla de «genocida» el general Francisco Franco, en resposta a l'escrit impulsat per militars retirats que exalta la figura del dictador, i que també es troba sota investigació.

Segons fonts de Defensa, el Ministeri, que ja va obrir una investigació sobre cinc reservistes que van subscriure el document en suport a Franco, actuarà «igual» en el cas d'aquest caporal. No obstant això, aquestes fonts van aclarir que en estar el caporal actualment en actiu, el procediment serà «diferent», ja que els altres són reservistes, als quals se'ls aplica un règim diferent.

D'aquesta manera, en lloc d'obrir el procediment la ministra de Defensa, Margarita Robles, ho farà el superior directe del caporal, qui haurà de nomenar un instructor per a la informació reservada -en el cas dels reservistes, va ser Robles qui va designar el tinent general Miguel Ángel Villarroya per a la instrucció-.

Els militars en actiu i els reservistes no poden expressar opinions polítiques, al contrari que els militars retirats per complet, motiu pel qual Defensa no investigarà la resta dels professionals castrenses que han donat suport a un o altre manifest.



Crítica a Defensa

El retirat capità de navili de l'Armada Arturo Maira, portaveu dels «militars democràtics i antifeixistes» signants del manifest que titlla de «genocida» el dictador, considera que el Ministeri de Defensa està «profundament equivocat» per obrir una investigació sobre el caporal Santos.