El govern espanyol aprova el primer pas per exhumar les restes de Franco

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el decret llei per dur a terme l'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos i ha anunciat que, un cop comenci el procediment, donarà 15 dies a la família perquè es faci càrrec de les restes. Si no ho fa, serà l'Executiu central qui decideixi a quin lloc "digne i respectuós" es resituen les restes del dictador.

La vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, ha anunciat aquest divendres l'aprovació del decret, que entrarà en vigor 24 hores després de la seva publicació en el BOE i serà remès al Congrés per ser convalidat.

La iniciativa modifica l'article 16 de la Llei de Memòria Històrica, dedicat al Valle de los Caídos i que assenyala que "enlloc del recinte podran dur-se a terme actes de naturalesa política ni exaltadores de la Guerra Civil, dels seus protagonistes, o del franquisme". Ara tindrà un paràgraf més que indicarà la urgència d'exhumar les restes del dictador i indicarà el procediment per fer-ho.

El 31 d'agost s'aprovarà un acord d'incoació del procediment

El proper pas tindrà lloc divendres vinent, dia 31 d'agost. El Consell de Ministres aprovarà un acord d'incoació del procediment per iniciar l'exhumació, ha dit la vicepresidenta. "Com correspon a qualsevol democràcia, l'exhumació serà amb totes les garanties corresponents", ha afegit.

Ha explicat en aquest punt que la família "serà escoltada" i disposarà de 15 dies per fer-se càrrec de les restes i indicar a quin lloc vol traslladar-les. "Si la família discrepa o no ofereix un lloc per a la rehumació, mitjançant aquest procediment el Govern central decidirà a quin lloc digne i respectuós es traslladen les restes mortals", ha afegit la vicepresidenta, que ha subratllat que s'optarà per un lloc "digne i respectuós".

Carmen Calvo ha aclarit també que el reial decret, un cop convalidat, es tramitarà a més com a projecte llei al Congrés, la qual cosa obrirà la porta a ser modificat mitjançant esmenes dels grups parlamentaris. "Hi ha molt a fer en matèria de memòria històrica", ha subratllat.