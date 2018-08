Imputen una altra de les professores que va avaluar Cifuentes en el seu màster

La jutge d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, va citar per al proper 10 de setembre en qualitat d'investigades una de les docents de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que va avaluar l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes, Clara Souto, i l'exsubdirectora de l'Institut de Dret Públic (IDP) Laura Nuño. Així consta en una interlocutòria en la qual la magistrada marca una nova ronda de declaracions per al 10 de setembre davant les presumptes irregularitats detectades en les convalidacions de sis alumnes que van cursar el màster que dirigia el catedràtic Enrique Álvarez Conde a la mateixa promoció de Cifuentes.

L'exdirector de l'IDP també està citat en aquesta peça separada a declarar com a investigat, de la mateixa forma que ho està la professora de la URJC ja imputada en una altra de les peces Cecilia Rosado. Se'ls cita per delictes de falsedat i prevaricació administrativa. Les citacions es produeixen després d'un informe pericial elaborat per la Guàrdia Civil en relació amb les actes de defensa del Treball de Final de Màster de sis alumnes tenint en compte les seves declaracions en seu judicial.

A l'acte, la jutge apunta que Clara Souto declararà igualment en qualitat d'investigada en relació a l'acta de qualificació de l'assignatura «El repartiment de les competències» i per l'acta del TFM de Cifuentes.

Álvarez Conde està ja imputat en diverses de les peces del gruix del cas Màster. La jutge el considera l'«ordidor» del procés que va culminar en els cursos acadèmics de 2008-2009 i 2011-2012 amb el regal del títol del màster en Dret Autonòmic a «un grup escollit d'alumnes» per la seva rellevància política. Un entramat en què «tots guanyaven» i de pas es permetia «la supervivència» del postgrau i augmentar el seu prestigi. Un dels màsters sota sospita és el del president del PP, Pablo Casado.

Souto tornarà a prestar declaració davant la instructora, però aquesta vegada en qualitat d'investigada, en ser una de les professores del tribunal que va avaluar Cifuentes.