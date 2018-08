Trump: «El mercat col·lapsaria si em sotmetessin a un judici polític»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va advertir que «el mercat col·lapsaria» si s'inicia un procés de judici polític contra ell al Parlament, després que el seu exadvocat Michael Cohen hagi reconegut que va cometre irregularitats durant la campanya prèvia a les eleccions de 2016. «No sé com es podria jutjar algú que està fent una molt bona feina», va assegurar Trump.

«Si alguna vegada em jutgessin, crec que el mercat col·lapsaria, crec que tothom seria molt pobre», va explicar el mandatari, ferm defensor d'unes reformes econòmiques que, segons ell, han revertit el declivi al qual havien portat els demòcrates als Estats Units.

Per ara ,els principals líders del Partit Demòcrata s'han mostrat reticents a iniciar un procés de judici polític contra el president al Congrés, un procés complex al qual només s'ha recorregut en dues ocasions als Estats Units, contra Andrew Johnson el 1868 i Bill Clinton el 1998.

El president dels Estats Units va acusar Cohen d'«inventar històries», tot afegint que va saber que el seu exlletrat havia pagat a dues de les seves amants per comprar el seu silenci quan ja ho havia fet i que els diners no procedien de la campanya electoral, fet que constituiria un delicte de finançament il·legal. «Ho vaig saber després», va dir l'inquilí de la Casa Blanca en ser preguntat en una entrevista a Fox News sobre quan va tenir coneixement de la transacció duta a terme per Cohen amb l'exactriu porno Stephanie Clifford, àlies Stormy Daniels, i la model de Playboy Karen McDougal, a qui va donar 130.000 i 150.000 dòlars, respectivament, pel seu silenci.

A més, Trump va assegurar que està considerant indultar el seu excap de campanya electoral Paul Manafort, que va ser declarat culpable de frau bancari i fiscal. La periodista de la Fox Ainsley Earhardt va assenyalar que «crec que se sent malament per Manafort, eren amics».