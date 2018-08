El Constitucional de Zimbàbue confirma la victòria electoral del president

El Tribunal Constitucional de Zimbàbue ha ratificat la victòria electoral del president, Emmerson Mnangagwa, i ha rebutjat les acusacions abocades pel líder opositor, Nelson Chamisa, que havia denunciat una tendència a favor de l'actual mandatari. El president de la cort, Luke Malaba, va assegurar en llegir la sentència que Chamisa «no ha proporcionat proves clares, directes, suficients i creïbles que avalin les seves acusacions», el que obliga també el Moviment pel Canvi Democràtic (MDC) a fer-se càrrec de les costes del procés. «No correspon al tribunal decidir unes eleccions, sinó a la gent», va assegurar Malaba, que d'aquesta manera va donar per vàlids uns resultats que concedien a Mnangagwa el 50,67 per cent dels vots i a Chamisa el 44,3 per cent restant.

El president va afirmar no estar «sorprès» per la decisió del tribunal, en la mesura que estaria en línia amb el que van manifestar autoritats i observadors, i va defensar que Zimbàbue compta amb «tribunals independents» les resolucions dels quals s'han de respectar. Així, Mnangagwa, que prendrà possessió del càrrec demà, va celebrar a Twitter que tot s'hagi resolt «pel camí legal» després de les «innecessàries protestes violentes».