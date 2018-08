La crisi migratòria de Veneçuela podria ser tan greu com la del Mediterrani

L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va alertar que, si continua la tendència actual, la crisi migratòria provocada per l'èxode de veneçolans podria arribar a nivells similars a la que es viu al mar Mediterrani. «Això està creixent fins a un moment crític que ja hem vist a altres parts del món, particularment al Mediterrani», va explicar el portaveu de l'OIM, Joel Millman. Millman va considerar que ha arribat l'hora de «començar a establir prioritats, fons i mecanismes per gestionar això tan aviat com sigui possible».

Nacions Unides calcula que més de 1,6 milions de veneçolans han sortit de la nació caribenya en els últims tres anys per escapar de la crisi econòmica i política. El 90 per cent es troba als països de la regió, sobretot a Colòmbia.

El flux migratori s'ha incrementat en l'últim any, de forma paral·lela al deteriorament de la situació a Veneçuela, i alguns països, com Equador, Brasil i Perú, que inicialment van obrir les seves fronteres, han començat a restringir l'entrada dels seus veïns.

Equador i Perú han recuperat el control de passaports, que havien suspès per afavorir la fugida dels veneçolans, mentre que les autoritats del Brasil han intentat tancar la frontera, però la Justícia els ha obligat a mantenir-la oberta. Millman va criticar els controls de passaports recordant que «hi ha un munt d'immigrants, en concret adolescents i alguns menors no acompanyats, que pot ser que no tinguin accés a aquest tipus de documents».