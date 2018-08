Denuncien una camionera que alletava el seu nadó mentre conduïa

La Policia Foral va denunciar una dona per diverses irregularitats després de ser sorpresa alletant el seu nadó mentre conduïa un camió per l'Autovia de l'Ebre, a l'altura de la localitat navarresa de Tudela. Els agents van rebre l'avís d'un conductor que afirmava haver vist en aquesta carretera un camió que circulava irregularment i la conductora del qual portava un nen als braços.

Els agents van localitzar el vehicle, un semiremolc amb matrícula estrangera, ocupat per la conductora i un nadó, que no utilitzava cap sistema de retenció infantil, de manera que la dona va reconèixer als policies que circulava alletant el seu fill.

A més, la dona conduïa amb cortinetes que tapaven completament les finestretes laterals del cap tractor, el que li impedia una adequada visibilitat de l'entorn del vehicle. En aquell moment, els policies van redactar sengles denúncies per incomplir l'article 117.3 del Reglament General de Circulació (no emprar el corresponent sistema de retenció infantil) i l'article 19.1 de la mateixa norma (per utilitzar les cortinetes, que impedien la visibilitat de la conductora sobre la via).

Finalment, uns familiars van acudir a fer-se càrrec del nadó, la dona va pagar al comptat les denúncies i va continuar amb la seva ruta. Fonts policials van assenyalar que els agents no havien estat testimonis de la manca d'atenció en la conducció en el moment d'alletar el nadó, fet pel qual no va ser denunciada per aquest concepte.