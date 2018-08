L'assassina del seu marit a Alacant s'hi va casar per ocultar una falsa tetraplegia

Un possible matrimoni de conveniència per intentar encobrir una falsa tetraplegia va poder ser l'origen del crim perpetrat dilluns passat a Alacant en el qual, suposadament, una recentment casada i el seu cuidador van matar a punyalades el marit en un aparcament a l'aire lliure. Aquesta és la principal hipòtesi de la investigació que porta el Cos Nacional de Policia per aclarir aquest cas, pel qual tant la núvia, de 45 anys, com el seu cuidador, de 58, tots dos d'Onil (Alacant), van ser enviats pel jutge a presó provisional sense fiança.

Cap dels dos va declarar ni a la comissaria de la Policia ni davant del jutge, però en el sumari consten declaracions de testimonis i del cercle més proper de la víctima, un home de 69 anys de Santander, on s'aporten indicis que situen l'origen del succés en una suposada estafa. La núvia manté que pateix una tetraplegia a causa d'un accident que li impedeix el moviment de coll cap avall, i persones de l'entorn del matrimoni asseguren que ella ha manifestat recentment que està pendent de rebre una indemnització d'uns 200.000 euros i que aspira a una pensió per aquest tipus d'invalidesa.

No obstant això, diversos testimonis, incloent-hi la policia fora de servei que va presenciar l'agressió mortal i va donar la veu d'alarma, la van veure subjectant amb força la víctima mortal mentre el seu cuidador propinava les punyalades al cap, coll i pit a l'aparcament del barri de l'Albufereta, i també hi ha testimonis sobre que el dia del seu casament fumava pels seus propis mitjans i es va aixecar de la cadira de rodes per ficar-se en un cotxe.

Un amic del mort va relatar que aquest li va explicar que coneixia el cuidador de la dona i que tots dos mantenien una relació sentimental, i va afegir que aquest cuidador pateix una malaltia terminal que li podria causar la mort en els propers mesos. A causa d'això i per evitar que la dona fos ingressada en un centre adequat a causa de la suposada tetraplegia quan morís el cuidador, aquest últim va proposar a la víctima un matrimoni de conveniència perquè ella pogués argumentar en el futur que algú la tenia al seu càrrec, sense haver d'ingressar en un centre.

Sosté aquesta versió que la policia ha acreditat que des del casament no hi havia hagut convivència i que el matrimoni es va produir poc després de conèixer-se i, a més, se sospita que la víctima va poder accedir a canvi d'una compensació econòmica. En el moment de les detencions, tant la dona com el seu cuidador anaven abillats amb roba fosca, gorres i guants de jardineria.