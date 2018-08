Queda lliure el detingut per intentar agredir el diputat d'IU Alberto Garzón

El Jutjat d'Instrucció número 14 de Màlaga, en funcions de guàrdia de detinguts, va deixar en llibertat amb càrrecs l'home arrestat per intentar agredir el coordinador federal d'IU i diputat al Congrés per Units Podem, Alberto Garzón, que anava acompanyat per la seva parella, al municipi malagueny de Rincón de la Victoria. A la causa, que es tramita com a diligències prèvies ordinàries, s'investiguen un presumpte delicte d'atemptat donada la condició d'autoritat del denunciant i un presumpte delicte lleu de maltractament comès sobre la parella del denunciant. Així, com a mesura cautelar, el Jutjat ha decidit imposar al detingut la prohibició d'acostar-se a menys de 300 metres dels dos denunciants.

Els fets es van produir dimecres passat, quan un home va començar a insultar el coordinador federal d'Izquierda Unida i, posteriorment, es va llançar contra ell i la seva parella. Tant Garzón com la seva parella es troben «bé i tranquils», segons van explicar fonts d'Izquierda Unida. Fruit de l'altercat, tots dos van denunciar a la nit de dimecres passat els fets, de manera que dijous agents de la Guàrdia Civil van detenir l'home que, segons sembla, es trobava sota els efectes de l'alcohol durant el succés.