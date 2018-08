El senador John McCain interromp el tractament contra el seu càncer

El senador nord-americà John McCain «ha triat interrompre el tractament mèdic» que rebia per fer front al càncer, segons va informar la seva família, que va agrair les mostres de suport rebudes des que el polític republicà va anunciar la seva malaltia. McCain, antic candidat a la Casa Blanca i veterà de la guerra del Vietnam, va revelar l'any passat que patia un gliobastoma «agressiu», el tipus més comú de càncer cerebral. Allunyat de la vida pública, la seva última aparició al Senat es va produir al juliol de 2017, quan va anar a votar la reforma sanitària.

«En aquest últim any, John ha superat les expectatives de supervivència. Però el progrés de la malaltia i l'inexorable avanç de l'edat han donat el seu veredicte. Amb la seva habitual força de voluntat, ha triat interrompre el tractament mèdic», va anunciar la seva família en un comunicat.

La família es va mostrar «immensament agraïda» al personal que ha atès el senador, de 81 anys, durant tots aquests mesos, i a les «milers de persones» que han pregat per ell. «Déu us beneeixi i gràcies a tots», establia la breu nota.

La salut de McCain ha empitjorat progressivament i els mitjans nord-americans ja s'havien fet ressò fins i tot dels preparatius del seu funeral. Segons fonts familiars citades per mitjans com The New York Times o NBC News, l'entorn del senador ja ha traslladat a la Casa Blanca que el president nord-americà, Donald Trump, no estarà convidat a les exèquies que es desenvoluparan a la catedral de Washington.