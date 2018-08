Una sínia manual per fugir del drama que viu el poble rohingya

Un milió de refugiats rohingyes, la meitat dels quals són nens i nenes, han fugit de la violència a Myanmar (Birmània) travessant la frontera amb Bangladesh a la recerca de refugi. En aquest país s'hi troba el que avui mateix és el camp de refugiats amb més persones del món, el de Kutupalong. Per intentar fugir del drama humanitari que pateix aquest grup ètic, perseguit i tractat amb extrema violència al seu país d'origen per professar la religió islàmica, alguns dels refugiats s'esforcen per tal d'entretenir els més petits, com els de la sínia manual de la fotografia.