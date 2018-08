Sánchez es conjura a Toledo amb el seu Govern per «transcendir» la legislatura actual

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va instar els seus ministres a crear un projecte que aspiri a «transcendir» la present legislatura amb una «potent» agenda de canvi «europeista i sostenible». Sánchez es va reunir amb els seus ministres aquest dissabte en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo) per traçar l'estratègia política de cara al nou curs polític «i per reflexionar sobre el projecte d'Espanya per a l'any 2030», segons va informar Moncloa en un comunicat.

El Govern va assenyalar que defensa un impuls transformador per aconseguir un país «més just i solidari, igualitari i feminista».

En línia amb la trobada que Sánchez va organitzar abans de Nadal amb els membres de l'Executiva del PSOE en Daimiel (Ciudad Real), el president ha reunit el seu gabinet per analitzar de forma més distesa els desafiaments que té per davant el país i fer-ho «amb una mirada llarga», allunyada del curt termini en el qual sovint es mou el dia a dia d'un govern.

El president del Govern va arribar al voltant de les 10.00 hores en helicòpter a la finca, mentre que els ministres van anar arribant d'un en un en cotxes oficials.

La primera d'arribar a la finca va ser la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes Maroto, i la resta de ministres van anar arribant d'un en un en els seus cotxes oficials al complex on tindrà lloc la trobada. El ministre d'Afers exteriors, Josep Borrell, va ser l'últim a aparèixer.

Aquesta jornada de convivència, limitada a ahir, té lloc dos dies abans que Sánchez emprengui demà una gira iberoamericana que el portarà, per aquest ordre, i al llarg de tota la setmana propera, a Xile, Bolívia, Colòmbia i Costa Rica. Aquesta reunió informal es produeix després que la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, anunciés aquest divendres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l'Executiu aprovarà un Reial decret Llei per exhumar les restes mortals del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Per altra banda, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va destacar que el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, està tenint amb Andalusia des que està al capdavant de l'Executiu central el «compromís i sensibilitat» que no va tenir el seu antecessor en el càrrec, el popular Mariano Rajoy, amb aquesta comunitat autònoma.



Díaz defensa Sánchez

En una entrevista a Europa Press, Susana Díaz va afirmar que Sánchez, des de l'Executiu de la Nació, «està volent fer les coses que el govern anterior no va voler, està tirant-li la voluntat i el compromís amb Andalusia que Rajoy no va voler, i no seria per falta d'oportunitats».«Rajoy i el PP van tenir temps de sobres per complir amb aquesta terra però van optar pel camí de maltractar-la i castigar-la, cosa que no s'entenia perquè Andalusia complia amb Espanya, érem lleials amb la defensa del país i amb els interessos generals; complíem amb les nostres obligacions econòmiques, però la resposta permanent que vam tenir del PP va ser castigar-nos en inversions, en finançament o en infraestructures», va recordar abans d'incidir en que» cada vegada que hi havia un repartiment, maltractaven Andalusia». Per contra, Susana Díaz va destacar que amb Sánchez al Govern espanyol «s'estan desbloquejant temes fonamentals» per a Andalusia com ara infraestructures «de tota índole», com ara el tren a Granada, el peatge a Cadis o al Metro de Sevilla, el conveni de la línia 3 espera que se signi al setembre; mentre que amb el PP «sempre hem obtingut no solament un no, sinó un càstig permanent a Andalusia».