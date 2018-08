El buc italià d'immigrants desembarcarà a Catània mentre s'investiga Salvini

El Govern d'Itàlia va donar ahir llum verd al desembarcament dels 138 immigrants que encara es trobaven a bord del buc de rescat marítim Diciotti, que feis cinc dies que estava atracat en el port sicilià de Catània, una decisió que ha motivat la Justícia italiana a obrir una recerca contra el líder de la Lliga.

Els 138 immigrants que encara estaven al vaixell dels guardacostes van començar el desembarcament passada la mitjanit d'ahir dissabte i un a un van anar baixant les escales fins a arribar a terra. Una vegada allà, van ser identificats per la policia local. Es posa així fi a una situació que durava ja deu dies, des que el 16 d'agost el vaixell Diciotti es va fer càrrec de 177 immigrants en aigües de Malta, segons el Ministeri de l'Interior.

Itàlia va exigir llavors a Malta que es responsabilitzés d'aquestes persones, però es va trobar amb la negativa de les autoritats malteses i després de cinc dies d'espera, el ministre d'Infraestructures, Danilo Toninelli, va indicar al vaixell que podia dirigir-se a Catània. Però la decisió del desembarcament és competència del Ministeri de l'Interior i Salvini no va consentir que les persones baixessin a terra.

El ministre de l'Interior ha liderat una campanya contra la immigració des que el seu Govern va aconseguir el poder al juny d'aquest any. Després d'aquestes anades i tornades al vaixell retingut al port de Catània, la Fiscalia ha obert una recerca contra Salvini pels delictes de «segrest, arrest il·legal i abús de poder». Com a resposta, Salvini va celebrar un acte a Pinzolo en el qual va qualificar de «vergonyós» que s'investigui «un ministre que defensa les fronteres d'un país» i va considerar essencial impulsar «una reforma de la Justícia». No obstant, va ser precisament en aquest acte on el ministre va anunciar que els 138 immigrants que encara seguien al Diciotti podrien desembarcar.

«Ser investigat per defensar els drets dels italians és una vergonya», va apuntar durant el seu discurs d'ahir. El mateix dissabte, Nacions Unides va fer una crida a la cooperació entre totes les parts implicades en la controvèrsia migratòria després d'una reunió amb enviats de 10 països de la UE a Brussel·les.

«Persones aterroritzades que necessiten la protecció internacional no haurien de veure's enmig d'un enfrontament polític», va al·legar l'agència de Nacions Unides per als refugiats, ACNUR, en un comunicat sobre el tema. Immediatament, Salvini va explicar que Itàlia havia aconseguit acordar una reubicació d'aquestes persones amb les autoritats d'Albània i Irlanda, i que l'Església catòlica italiana es faria càrrec de la gran majoria.

El primer ministre irlandès, Simon Coveney, va avançar a Twitter que el seu país rebrà «20-25 immigrants» del vaixell dels guardacostas italians, mentre que el portaveu de la Conferència Episcopal italiana, Ivan Maffei, va confirmar que «l'Església italiana n'acollirà un centenar». Salvini ha mantingut un pols a costa d'aquestes persones amb l'objectiu de pressionar els països europeus perquè acordessin la seva reubicació



Dones que han patit violacions

El 22 d'agost, Salvini va autoritzar el desembarcament de 27 menors, d'edats compreses entre els 14 i els 17 anys, després que organitzacions i institucions el pressionessin perquè cedís. Dins del vaixell van quedar llavors 150 adults fins ahir, quan van poder baixar-ne 12 que presentaven problemes de salut. Les dones van ser ingressades en el departament de ginecologia d'un hospital de Catània per sotmetre's a controls, ja que «totes havien estat violades en repetides ocasions a Líbia», segons va revelar l'eurodiputada del Partit Demòcrata, Michela Giuffrida, que va estar al vaixell.