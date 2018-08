Detenen un turista suec per una falsa amenaça de bomba en un avió a Balears

La Guàrdia Civil va detenir divendres un home de nacionalitat sueca com a presumpte autor d'una falsa amenaça de bomba en un avió, que va enviar per escrit per internet des de l'hotel on s'allotjava a Alcúdia (Mallorca). L'amenaça va arribar el passat dijous al matí, en un missatge enviat per internet, el que va permetre als investigadors estudiar l'empremta digital del seu autor i identificar el lloc des d'on havia estat remès.

Els investigadors de la Guàrdia Civil i experts informàtics de la companyia aèria afectada van identificar la ubicació exacta d'un terminal que hauria estat utilitzat presumptament per elaborar el missatge, que va ser escrit en anglès, amb aparent ús d'un traductor automàtic. L'avís de l'existència d'un artefacte explosiu es referia a un vol concret que havia de tenir lloc al dia següent, el 24. L'ara detingut figurava entre el passatge del mateix.