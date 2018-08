EUA deixarà de reconèixer el dret de retorn als refugiats palestins

La Casa Blanca suspendrà el mes que ve el lliurament de fons a l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins, cosa que suposarà la fi del reconeixement nord-americà al dret de tornada dels refugiats palestins a les seves llars, dels quals van ser expulsats durant la creació de l'Estat d'Israel el 1948 i en la guerra de 1968. Abans d'això, EUA reevaluará les seves xifres oficials sobre refugiats palestins. Del total de 5,3 milions, només en reconeixerà mig milió: els supervivents del primer i segon èxodes i no els descendents. Israel rebutja el retorn palestí per «por» que «destrueixin un estat jueu».