Un exnunci acusa el Papa de conèixer les acusacions d'abusos contra un cardenal

L'exnunci de la Santa Seu als Estats Units, Monsenyor Carlo Maria Viganò, va demanar la renúncia del Papa en acusar-lo de conèixer des de juny de 2013 les acusacions d'abusos sexuals contra el cardenal Theodore McCarrick. Francesc va acceptar la renúncia de qui va ser Arquebisbe emèrit de Washington a finals de juliol després que la justícia nord-americana donés crèdit a diverses denúncies d'abusos i encobriment contra McCarrick.

En una carta d'onze pàgines publicada per alguns mitjans de comunicació, l'arquebisbe Viganò va fer públiques les seves acusacions contra el Pontífex i a més va suggerir que altres membres de la Cúria han encobert les acusacions contra el cardenal nord-americà. El 20 de juny d'aquest any, l'Arxidiòcesi de Nova York va revelar que una investigació sobre el presumpte abús sexual de McCarrick contra un menor apuntava que l'acusació era «creïble i sostenible». McCarrick, de 88 anys, va ser ordenat sacerdot afinals de la dècada de 1950 i va ser nomenat Bisbe Auxiliar de Nova York el 1977. «McCarrick ha corromput generacions de seminaristes i de sacerdots i el Papa Benet li va imposar retirar-se a una vida d'oració i de penitència», assegura Viganó que li va explicar al Pontífex argentí el 23 de juny de 2013. «El Papa -va continuar- no va fer cap comentari a les meves greus paraules ni va mostrar en el seu rostre cap expressió de sorpresa, com si conegués el cas des de feia temps. va canviar de tema». L'arquebisbe Viganò assegura que el papa Francesc «va seguir cobrint» McCarrick i el va fer «el seu fidel conseller juntament amb Madariaga (arquebisbe de Tegucigalpa i membre del consell de nou cardenals que assessoren el Papa) encara que sabia que era un corrupte». I no només ell. La carta de Viganò també acusa els tres últims secretaris d'Estat vaticans, inclosos l'actual, Pietro Parolin, de conèixer i silenciar els actes del cardenal nord-americà.

El 1981, Mc Carrick va ser nomenat Bisbe de Metuchen, a l'estat de Nova Jersey. Cinc anys més tard va ser designat com a Arquebisbe de Newark, al mateix estat. L'any 2000 es va convertir en Arquebisbe de Washington, la capital del país, i va ser nomenat cardenal un any més tard. Després de l'informe de l'Arxidiòcesi de Nova York, els mitjans de comunicació nord-americans van difondre noves acusacions d'abús sexual o coerció per part de McCarrick, sent bisbe, a seminaristes i sacerdots joves. La Diòcesi de Metuchen i l'Arxidiòcesi de Newark van revelar que van rebre informes que McCarrick va estar relacionat amb conductes sexuals amb adults, i van resoldre ambdós casos amb acords financers. El 28 de juliol d'aquest any, el Papa Francesc va acceptar la renúncia de McCarrick al Col·legi de Cardenals.

Per part seva, el Papa va reiterar la seva petició de perdó pels abusos sexuals comesos pel clergat i va anunciar que prega perquè no tornin a repetir-se, durant el prec de l'Àngelus que va presidir des de l'esplanada adjacent al santuari de Knock, en la seva última etapa del seu viatge Irlanda.

«Pregant davant de la imatge de la Verge, li he demanat de manera particular a totes les víctimes d'abusos per part de membres de l'Església a Irlanda», va assenyalar davant dels fidels. Va afegir que «cap de nosaltres pot deixar de commoure's per les històries dels menors que han patit abusos, als quals se'ls ha robat la innocència i se'ls ha deixat una cicatriu de records dolorosos».

El Papa va afirmar que la pederàstia en el si de l'Església és una «ferida oberta» que desafia es responsables eclesiàstics exigint-los que estiguin «ferms i decidits en la recerca de la veritat i de la justícia». Al Santuari de Knock, cor Marià d'Irlanda, el Pontífex va implorar «el perdó del Senyor per aquests pecats, per l'escàndol i la traïció sentida per tants a la família de Déu». I va concloure: «Demano a la nostra Mare Santíssima que intercedeixi per la curació de tots els supervivents d'abús de qualsevol tipus i que confirmi a cada membre de la família cristiana amb el propòsit decidit de no permetre mai més que aquestes situacions es tornin a repetir».