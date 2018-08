Un home, ferit greu en ser aixafat per una bola de 250 quilos a Madrid

Un home de 29 anys va resultar ferit molt greu en el segon Boloencierro celebrat a la localitat madrilenya de Mataelpino, en haver estat aixafat per la bola de 250 quilograms . Els efectius del Summa 112 que es trobaven en aquestes festes van comprovar que el ferit presentava un traumatisme cranioencefàlic sever, intubant-lo i traslladant-lo en helicòpter a l'hospital de La Paz. L'Ajuntament del Boalo-Cerceda-Mataelpino havia ofert aquest any una sèrie de consells per als corredors dels famosos «boloencierros» després dels dos ferits que es van registrar l'any passat, un d'ells molt greu.