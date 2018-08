L'ONU acusa l'Exèrcit de Birmània de "genocidi intencionat"

L'ONU ha establert que hi ha elements de "genocidi intencional" en l'operació militar efectuada fa un any a l'estat birmà d'Arakan (oest) contra la minoria Rohingya, i que els responsables de les Forces Armades han de ser investigats i jutjats per un tribunal internacional, a més de criticar la líder de facto de Birmània, Aung San Suu Kyi, de passivitat.

"Els crims comesos en l'estat d'Arakan, i la manera en què van ser perpetrats són similars en la seva naturalesa, gravetat i abast a aquells que han permès establir un genocidi intencional en altres contextos", ha assenyalat avui en un informe la Missió Internacional de investigació de l'ONU.

Els factors que apunten a aquesta intencionalitat inclouen, segons el parer de la Missió de Nacions Unides, el "context opressiu més ampli i la retòrica de l'odi" contra la minoria musulmana Rohingya, així com "declaracions específiques" de comandaments i autors directes.

El màxim responsable de les Forces Armades o "Tatmadaw", el general Min Aung Hlaing, va dir durant la fase més intensa de l'ofensiva militar contra els rohinyás fa un any a Arakan que el problema d'aquesta minoria ètnica s'havia convertit "en un treball sense acabar "i que el seu Govern prenia molt interès a" resoldre'l ".

També assenyala la Missió com a elements que poden equivaler a un genocidi intencional les polítiques excloents cap als rohinyás per, entre altres coses, "alterar la composició demogràfica de l'estat d'Arakan"; el nivell d'organització de l'operació militar a l'agost de l'any passat, que apunta a "un pla per a la destrucció", i l'"abast extrem de la brutalitat de la violència".

El 25 d'agost de 2017 s'ha produït un atac d'insurgents de l'Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan (ARSA), contra llocs policials i militars a la zona que va causar més d'un centenar de morts (la major part guerrillers), i que va desencadenar una nova campanya militar en aquesta regió de la qual han fugit uns 725.000 rohinyás en l'últim any a la veïna Bangla Desh.

"Hi ha prou informació per investigar i processar a alts funcionaris en la cadena de comandament de les Forces Armades o 'Tatmadaw', de manera que un tribunal competent pugui determinar la seva responsabilitat pel que fa al crim de genocidi en relació a l'estat d'Arakan", va assenyalar la Missió.

Els experts, que també han establert crims de guerra i contra la humanitat a Arakan i els estats de Kachin i Shan -també objecte d'estudi- han elaborat una llista de presumptes autors de les atrocitats comeses contra els Rohingya.

Apunten a Min Aung Hlaing, i el seu número dos, Soe Win; al comandant de l'Oficina d'Operacions Especials-3, tinent general Aung Kyaw Zaw; al responsable del Comandament Militar de la Regió Occidental, general Maung Maung Soe; al general de brigada de la 33a Divisió d'Infanteria Lleugera, Aung Aung; i al seu homòleg de la 99a Divisió d'Infanteria, Than Oo.

La Missió ha lliurat una llista més llarga a l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans perquè la custodiï.

Els experts critiquen a més la líder de facto birmana, la nobel de la pau Aung San Suu Kyi, en afirmar que "no va utilitzar el seu càrrec", "ni la seva autoritat moral per frenar o prevenir els esdeveniments en l'estat d'Arakan".

Per tot això, els experts insten al Consell de Seguretat de l'ONU a referir el cas a la Cort Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal "ad hoc" per jutjar els crims comesos per les Forces Armades.

Mentrestant, afirmen, s'ha de crear un mecanisme independent i imparcial per a consolidar, preservar i analitzar les proves reunides, i imposar-se sancions individuals contra els presumptes responsables i un embargament armamentístic contra Birmània.