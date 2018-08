Tiroteig indiscriminat en un torneig de videojocs en un centre comercial de Florida

Almenys quatre persones van morir i onze més van resultar ferides en un tiroteig ocorregut ahir en un centre comercial de Jacksonville, a l'estat nord-americà de Florida, mentre s'estava celebrant un torneig de videojocs. El tirador hauria estat ja abatut, segons va informar la cadena de televisió Fox News.

«Un sospitós és mort al lloc. En aquest moment es desconeix si hi ha un segon sospitós», va informat l'Oficina del Xèrif de Jacksonville a través del seu compte a Twitter.

En el moment de tancar aquesta edició, no hi havia confirmació oficial del nombre de morts, tot i que l'Oficina del Xèrif informava de «diverses víctimes mortals» i afegia que «moltes persones han estat evacuades».



Zona no segura

El tiroteig es va produir al centre comercial The Landing, i la policia va demanar a tothom que s'allunyés de la zona perquè en els moments posteriors al tiroteig no era segura. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar ambulàncies, bombers i policies.

Les primeres informacions apunten que el tiroteig va començar en una sala de jocs d'una pizzeria. Els ferits van ser traslladats al Memorial Hospital i al UF Health Hospital.

«Estem trobant moltes persones amagades en zones tancades de The Landing3. Us demanem calma. Quedeu-vos on esteu amagats. Els SWAT (forces especials) estan realitzant un escorcoll metòdic dins de The Landing. Arribarem a vosaltres. Si us plau, no vingueu corrent», va afegir l'Oficina del Xèrif en un altre missatge. Posteriorment instava les persones que quedaven a l'interior del centre comercial a posar-se en contacte a través del número d'emergències 911.

Les primeres informacions apunten que el tiroteig va començar en una sala de jocs, anomenada GLHFGameBar, on se celebrava una competició oficial del videojoc de simulació de futbol americà Madden 19. A la retransmissió de l'esdeveniment a través de Twitch es poden escoltar els trets, tot i que no hi ha transmissió d'imatge.



Un participant

Diversos mitjans locals informaven que el tirador seria un dels participants que hauria iniciat l'agressió després de perdre la partida, extrem que, de moment, no ha pogut ser confirmat.