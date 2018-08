Un ancià mata a cops una companya de residència a Màlaga

Un ancià va matar a cops una anciana en una residència del municipi malagueny de Guaro i també va ferir un altre company. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per intentar aclarir els fets, que es van produir la matinada de diumenge en una residència situada a l'esmentat municipi malagueny. Pel que sembla, el succés va tenir lloc en un passadís de la zona d'habitacions i va ser gravat per les càmeres de videovigilància que el personal utilitza per controlar els residents. Així, l'ancià de 89 anys, que pateix un principi de demència i brots d'agressivitat, dormia amb subjecció mecànica. A les imatges s'observa la dona, de 84 anys, deambulant pel passadís, possiblement desorientada, i intentant entrar a l'habitació de l'ancià, que, en veure-la, la llança a terra i comença a donar-li cops de peu. També l'ancià va pegar un company d'habitació.