El Govern de Veneçuela vendrà lingots d'or als ciutadans per facilitar l'estalvi

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar que el Govern vendrà «petits lingots d'or» de fins a 2,5 grams a la població en el marc d'un pla per impulsar l'estalvi. El mandatari va mostrar dues targetes amb petites peces daurades en el seu discurs transmès a través de la televisió estatal, on va assegurar que els lingots comptaran amb un certificat del Banc Central. En aquest sentit, va expressar que aquests podran ser comprats en pocs dies. L'oferta forma part d'un programa de mesures econòmiques posades en marxa pel Govern de Maduro per fer front a la hiperinflació aprofitant les reserves d'or existents. «Tinc diversos milers de peces en or perquè el poble veneçolà estalviï», va manifestar Maduro durant una reunió amb líders del governamental Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV).

«El lingot d'1,5 grams costarà 3.780 bolívars per al pla d'estalvi de tots els treballadors», va explicar el president, que no va donar detalls de quan començarà a vendre'ls. L'altra peça, de 2,5 grams, tindrà un preu de 6.300 bolívars. Els lingots d'or provenen de la Guaiana, tal com va assenyalar Maduro. Aquests han estat adquirits pel Banc Central de Veneçuela (BCV), segons van explicar les autoritats.