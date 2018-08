El Papa no dirà «ni una paraula» sobre l'acusació d'encobrir abusos

El papa Francesc va assegurar que no dirà «ni una paraula» en relació amb les acusacions d'encobriment d'abusos sexuals en contra seu i va insistir que el document presentat per l'exnunci de la Santa Seu als Estats Units, Monsenyor Carlo Maria Viganò, que ha demanat la seva renúncia, «parla per ell sol». En aquest sentit, el Pontífex va instar els mitjans de comunicació a llegir el document i decidir després si aquest té o no credibilitat. En una carta d'11 pàgines que va ser publicada diumenge, l'arquebisbe Viganò va fer públiques les seves acusacions contra el Papa i a més va suggerir que altres membres de la cúria han encobert les acusacions contra el cardenal nord-americà.

«He llegit aquesta declaració al matí. Diré sincerament que haig de dir això a tots els que estiguin interessats: llegeixin el document atentament i jutgin per vostès mateixos», va assegurar el Pontífex. «No diré ni una paraula sobre això. Crec que la declaració parla per ella sola i tothom té la suficient capacitat per arribar a les seves pròpies conclusions», va manifestar.

Viganò va donar a conèixer el document durant la visita del Papa a Irlanda. En el text, acusa un gran nombre de funcionaris del Vaticà d'encobrir el cas de l'excardenal Theodore McCarrick, de 88 anys.

El 20 de juny d'aquest mateix any, l'Arxidiòcesi de Nova York va revelar que una investigació sobre el presumpte abús sexual de McCarrick contra un menor apuntava al fet que l'acusació era «creïble i sostenible». Després de l'informe de l'Arxidiòcesi de Nova York, els mitjans de comunicació nord-americans van difondre noves acusacions d'abús sexual o coerció a mans de McCarrick, quan era bisbe, a seminaristes i sacerdots joves. La Diòcesi de Metuchen i l'Arxidiòcesi de Newark van revelar que van rebre informes que McCarrick va estar embolicat en conductes sexuals amb adults.