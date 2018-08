Detenen 3 menors a Càceres per abusar sexualment d'una noia

La Policia Nacional de Càceres ha detingut tres menors per un presumpte delicte d'abús sexual a una altra menor en un parc del barri de la Mejostilla de Càceres. La Fiscalia de Menors els ha pres declaració i han quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament de la seva víctima i d'una altra noia que també ha declarat com a testimoni dels fets. Segons han confirmat fonts judicials, en els fets estaria implicat un altre menor de 14 anys que no ha pogut ser detingut per no tenir edat legal per poder afrontar una responsabilitat penal. Els fets es van produir el passat diumenge a la tarda quan la víctima es trobava en un espai situat entre el pavelló poliesportiu municipal i un supermercat que hi ha a la zona. Els quatre nois es van acostar a la víctima i la van traslladar a un lloc proper de la barriada on hi ha matalassos abandonats i, presumptament, van abusar d'ella.



Denúncia i recerca

Després de produir-se aquests fets, els pares de la víctima van decidir interposar una denúncia davant la Policia Nacional. Després d'establir un perímetre de recerca, efectius de la policia van reconèixer els joves que van estar implicats en els fets i en van detenir unes dues hores després al costat d'un restaurant de menjar ràpid en una zona molt propera a la que van ocórrer presumptament els fets. Els menors van prestar declaració davant del jutge i la Fiscalia de Menors els ha decidit posar-los en llibertat amb una ordre d'allunyament cap a la seva víctima i cap a l'amiga que l'acompanyava, que també va prestar declaració.