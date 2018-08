Detenen l'home que bufetejava una noia en un vídeo que s'ha fet viral a França

Un home ha estat detingut com a presumpte autor del mastegot al mig del carrer a París el passat 24 de juliol a una jove a la qual havia estat assetjant prèviament, un cas que es va conèixer quan la víctima va decidir divulgar a les xarxes socials un vídeo de l'agressió que es va fer viral. Marie Laguerre, l'estudiant d'Arquitectura de 22 anys que va rebre la bufetada després de deixar-li anar a l'home que li estava fent comentaris obscens un «calla la boca», va explicar que si es confirma que es tracta d'ell, «és una bona notícia». Laguerre, que es trobava de viatge a l'estranger, després de la captura del presumpte agressor ha estat convocada per a la identificació. El sospitós té 25 anys i antecedents per violència amb armes i assetjament.

La jove, que es va queixar que «denunciar no serveix per a res», va assenyalar que ha tingut «sort» gràcies a la difusió del vídeo perquè «la mediatització ha accelerat molt el cas». En les imatges es veu primer un intercanvi de paraules entre l'home i la dona, i després el primer agafa un cendrer de la taula d'una terrassa de bar i el llança cap a ella. La jove l'increpa i l'agressor se li acosta i li deixa anar una bufetada que va deixar sorpresos els clients del bar, algun dels quals s'hi va encarar.