Dimiteix el ministre d'Ecologia francès sense dir-ho abans a Macron

El ministre de Transició Ecològica de França, Nicolas Hulot, va anunciar la seva dimissió del Govern que presideix Edouard Philippe al·legant la falta d'avenços que segons el seu parer s'han aconseguit en aquesta matèria en l'any que fa que és al càrrec. Hulot va anunciar la seva decisió durant una entrevista radiofònica i, segons va explicar, no havia avisat ni Philippe ni el president francès, Emmanuel Macron. Segons va exposar, ha madurat la idea durant l'estiu i no ha volgut parlar-ne amb cap dels dos perquè no el dissuadissin.

«Hem començat a reduir l'ús de pesticides? La resposta és no. Hem començat a controlar l'erosió de la biodiversitat? La resposta és no. Hem començat a posar-nos en situació de frenar l'artificialització dels sòls? La resposta és no», va lamentar Hulot, un antic ecologista. Per això, va dir, «prenc la decisió més difícil de la meva vida». «No vull seguir mentint. No vull oferir la il·lusió que la meva presència al Govern significa que estem a l'altura d'aquests problemes i, per tant, prenc la decisió d'abandonar el Govern», va explicar.

Hulot va confessar sentir-se en certa mesura sol en la seva lluita pel medi ambient al Govern. «Qui estaria a l'altura tot sol? On són les meves tropes? Qui tinc darrere meu?», es va preguntar el ja exministre, que tot i això va assegurar sentir «admiració» per Macron i Philippe.

Per la seva banda, el portaveu del Govern, Benjamin Griveaux, va admetre que no sabia per endavant de la decisió de Hulot i va criticar la forma en què s'ha produït la seva dimissió. «Crec que la més elemental de les cortesies hauria estat prevenir el president de la República i el primer ministre», va valorar.

El portaveu va incidir que el «treball per la biodiversitat, per la defensa del medi ambient, per la transició energètica» és de llarg abast i, per tant, «no es poden tenir resultats en només un any».